Ультраправа кандидатка знялася з виборів у Франції через фото з нацистським кашкетом

Кандидатка від французької ультраправої партії "Національне об'єднання" не братиме участі у другому турі парламентських виборів після того, як в інтернеті з'явилася фотографія, де вона вдягнена у кашкет з нацистською символікою.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише Politico.

Людивін Дауді, кандидатка від 1-го виборчого округу Кальвадосу на північному заході Франції, отримала майже 20% голосів у першому турі позачергових парламентських виборів у неділю.

Її опонентка, Емма Фурро від лівого "Нового народного фронту", в понеділок опублікувала скриншот посту в Facebook з акаунта Дауді, на якому вона зображена в унтерофіцерському кашкеті Люфтваффе зі свастикою.

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"7 липня жодного голосу за цих брудних фашистів", – написала Фурро.

🚨Ludivine Daoudi, la candidate du RN sur la 1e circonscription du Calvados, est portée disparue depuis le début de la campagne.



Quand on regarde ses réseaux sociaux, on comprend mieux pourquoi.



Le 7 juillet, pas une seule voix pour ces immondes fascistes. pic.twitter.com/qRL8hwLZwm – Emma Fourreau (@emma_frr) July 1, 2024

Представник "Національного об'єднання" Філіп Шапрон заявив у вівторок місцевим ЗМІ, що Дауді "не заперечує" носіння цього кашкета, і що вона "зробила це фото кілька років тому на збройовому ярмарку в Сен-П'єр-сюр-Діве".

"Дійсно, вона погоджується, що фотографія має поганий смак", – сказав він, додавши, що її "кандидатура буде знята сьогодні".

Вихід Дауді з перегонів означає, що виборці 1-го виборчого округу Кальвадосу матимуть двох кандидатів у другому турі: Фурро, яка посіла друге місце, і Жоеля Брюно з правого крила "Республіканців".

У вівторок опоненти "Національного об'єднання" посилили спроби відсторонити ультраправу партію від влади – майже дві сотні кандидатів заявили, що відмовляться від участі у другому турі виборів, щоб уникнути розколу голосів виборців.

Президент Франції Емманюель Макрон закликав до "демократичного єднання" у другому турі, щоб протистояти ультраправим.

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