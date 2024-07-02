Ультраправа кандидатка знялася з виборів у Франції через фото з нацистським кашкетом
Новини — Вівторок, 2 липня 2024, 13:17 —
Кандидатка від французької ультраправої партії "Національне об'єднання" не братиме участі у другому турі парламентських виборів після того, як в інтернеті з'явилася фотографія, де вона вдягнена у кашкет з нацистською символікою.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише Politico.
Людивін Дауді, кандидатка від 1-го виборчого округу Кальвадосу на північному заході Франції, отримала майже 20% голосів у першому турі позачергових парламентських виборів у неділю.
Її опонентка, Емма Фурро від лівого "Нового народного фронту", в понеділок опублікувала скриншот посту в Facebook з акаунта Дауді, на якому вона зображена в унтерофіцерському кашкеті Люфтваффе зі свастикою.
"7 липня жодного голосу за цих брудних фашистів", – написала Фурро.
🚨Ludivine Daoudi, la candidate du RN sur la 1e circonscription du Calvados, est portée disparue depuis le début de la campagne.– Emma Fourreau (@emma_frr) July 1, 2024
Quand on regarde ses réseaux sociaux, on comprend mieux pourquoi.
Le 7 juillet, pas une seule voix pour ces immondes fascistes. pic.twitter.com/qRL8hwLZwm
Представник "Національного об'єднання" Філіп Шапрон заявив у вівторок місцевим ЗМІ, що Дауді "не заперечує" носіння цього кашкета, і що вона "зробила це фото кілька років тому на збройовому ярмарку в Сен-П'єр-сюр-Діве".
"Дійсно, вона погоджується, що фотографія має поганий смак", – сказав він, додавши, що її "кандидатура буде знята сьогодні".
Вихід Дауді з перегонів означає, що виборці 1-го виборчого округу Кальвадосу матимуть двох кандидатів у другому турі: Фурро, яка посіла друге місце, і Жоеля Брюно з правого крила "Республіканців".
У вівторок опоненти "Національного об'єднання" посилили спроби відсторонити ультраправу партію від влади – майже дві сотні кандидатів заявили, що відмовляться від участі у другому турі виборів, щоб уникнути розколу голосів виборців.
Президент Франції Емманюель Макрон закликав до "демократичного єднання" у другому турі, щоб протистояти ультраправим.
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