Ультраправая кандидатка снялась с выборов во Франции из-за фото с нацистской фуражкой
Новости — Вторник, 2 июля 2024, 13:17 —
Кандидат от французской ультраправой партии "Национальное объединение" не будет участвовать во втором туре парламентских выборов после того, как в интернете появилась фотография, где она одета в фуражку с нацистской символикой.
Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет Politico.
Людивин Дауди, кандидат от 1-го избирательного округа Кальвадоса на северо-западе Франции, получила почти 20% голосов в первом туре внеочередных парламентских выборов в воскресенье.
Ее оппонентка, Эмма Фурро от левого "Нового народного фронта", в понедельник опубликовала скриншот поста в Facebook из аккаунта Дауди, на котором она изображена в унтерофицерской фуражке Люфтваффе со свастикой.
🚨Ludivine Daoudi, la candidate du RN sur la 1e circonscription du Calvados, est portée disparue depuis le début de la campagne.– Emma Fourreau (@emma_frr) July 1, 2024
Quand on regarde ses réseaux sociaux, on comprend mieux pourquoi.
Le 7 juillet, pas une seule voix pour ces immondes fascistes. pic.twitter.com/qRL8hwLZwm
Представитель "Национального объединения" Филипп Шапрон заявил во вторник местным СМИ, что Дауди "не отрицает" ношение этой фуражки, и что она "сделала это фото несколько лет назад на оружейной ярмарке в Сен-Пьер-сюр-Диве".
"Действительно, она соглашается, что фотография имеет плохой вкус", – сказал он, добавив, что ее "кандидатура будет снята сегодня".
Выход Дауди из гонки означает, что избиратели 1-го избирательного округа Кальвадоса будут иметь двух кандидатов во втором туре: Фурро, которая заняла второе место, и Жоэля Брюно из правого крыла "Республиканцев".
Во вторник оппоненты "Национального объединения" усилили попытки отстранить ультраправую партию от власти – почти две сотни кандидатов заявили, что откажутся от участия во втором туре выборов, чтобы избежать раскола голосов избирателей.
Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал к "демократическому единению" во втором туре, чтобы противостоять ультраправым.
Читайте подробно на эту тему: Ошибка Макрона, победа "друзей Путина": может ли Франция избежать власти ультраправых.