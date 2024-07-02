Ультраправая кандидатка снялась с выборов во Франции из-за фото с нацистской фуражкой

Кандидат от французской ультраправой партии "Национальное объединение" не будет участвовать во втором туре парламентских выборов после того, как в интернете появилась фотография, где она одета в фуражку с нацистской символикой.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет Politico.

Людивин Дауди, кандидат от 1-го избирательного округа Кальвадоса на северо-западе Франции, получила почти 20% голосов в первом туре внеочередных парламентских выборов в воскресенье.

Ее оппонентка, Эмма Фурро от левого "Нового народного фронта", в понедельник опубликовала скриншот поста в Facebook из аккаунта Дауди, на котором она изображена в унтерофицерской фуражке Люфтваффе со свастикой.

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🚨Ludivine Daoudi, la candidate du RN sur la 1e circonscription du Calvados, est portée disparue depuis le début de la campagne.



Quand on regarde ses réseaux sociaux, on comprend mieux pourquoi.



Le 7 juillet, pas une seule voix pour ces immondes fascistes. pic.twitter.com/qRL8hwLZwm – Emma Fourreau (@emma_frr) July 1, 2024

Представитель "Национального объединения" Филипп Шапрон заявил во вторник местным СМИ, что Дауди "не отрицает" ношение этой фуражки, и что она "сделала это фото несколько лет назад на оружейной ярмарке в Сен-Пьер-сюр-Диве".

"Действительно, она соглашается, что фотография имеет плохой вкус", – сказал он, добавив, что ее "кандидатура будет снята сегодня".

Выход Дауди из гонки означает, что избиратели 1-го избирательного округа Кальвадоса будут иметь двух кандидатов во втором туре: Фурро, которая заняла второе место, и Жоэля Брюно из правого крыла "Республиканцев".

Во вторник оппоненты "Национального объединения" усилили попытки отстранить ультраправую партию от власти – почти две сотни кандидатов заявили, что откажутся от участия во втором туре выборов, чтобы избежать раскола голосов избирателей.

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал к "демократическому единению" во втором туре, чтобы противостоять ультраправым.

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