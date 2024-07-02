В Норвегии задержали подозреваемого в шпионаже в пользу Китая

В Норвегии задержали гражданина страны, которого подозревают в разведывательной деятельности в интересах Китая.

Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".

В Службе безопасности Норвегии (PST) заявили, что задержанному предъявлены обвинения по подозрениям в серьезной разведывательной деятельности против государственной тайны по ст. 122 и 126 Уголовного кодекса.

Уже во вторник суд в Осло должен избрать задержанному меру пресечения.

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Адвокат заявляет, что его подзащитный отрицает работу в интересах Китая и не признает обвинений.

Насколько известно, это первый случай задержания гражданина Норвегии по таким подозрениям.

В своих прогнозах на 2024 год PST обозначила Китай как основную из основных угроз с точки зрения разведывательной деятельности против интересов Норвегии, поскольку Китай стремится наращивать контроль над цепочками поставок и получать влияние в Арктике.

PST предполагала, что Китай, как и Россия, будет прибегать к попыткам получить передовые норвежские технологии, прежде всего через кибероперации и вербовку агентов. В том числе высказывали предположение, что шпионской работой могут заниматься китайские контейнерные и другие гражданские суда, которые ходят вдоль берегов Норвегии.

В посольстве Китая тогда отвергли такие оценки и заявили, что это "стигматизирует нормальное сотрудничество" между странами.

Ранее в этом году в Швеции решили депортировать китайскую журналистку, которая прожила там около 20 лет, из-за рисков для нацбезопасности.