Шольц у Варшаві анонсував ще більшу співпрацю з Польщею у підтримці України

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту до Варшави окремо згадав російсько-українську війну та анонсував ще глибшу співпрацю з Польщею задля підтримки України.

Як пише "Європейська правда", його заяви на брифінгу з прем’єром Польщі Дональдом Туском наводить RMF24.

Шольц наголосив, що Росія нападом на Україну зруйнувала мирний лад у Європі і загрожує безпеці всього континенту. Він зазначив також, що Німеччина та Польща – серед країн, які надають Україні найбільшу підтримку – дипломатичну, військову та надають прихисток українцям, які опинились у їхніх країнах через війну.

"Ми разом стоїмо поруч з Україною і українцями у їхній невтомній боротьбі з імперіалістичною війною Росії… Ми будемо ще тісніше співпрацювати у питаннях підтримки України, а також супроводжувати Україну на її шляху до вступу у ЄС", – зазначив канцлер Німеччини.

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Він додав, що Польща та Німеччина будуть поглиблювати співпрацю у безпековій сфері. "Конкретно це означає, що ми хочемо взяти на себе роль лідерів у Балтійському регіоні – в рамках НАТО і в рамках захисту східного флангу", – сказав Шольц, зауваживши, що безпека Польщі – це також безпека і Німеччини.

Значна частина промови канцлера стосувалася історичної провини Німеччини перед Польщею через злочини Третього рейху. Серед іншого, він повідомив, що уряд вирішив створити у Берліні меморіал жертвам нацистської окупації Польщі, Польсько-німецький дім.

Шольц торкнувся питання повоєнних репарацій, на яких активно наполягала попередня влада у Польщі. "Позиція Німеччини з цього питання відома. Проте це не скасовує факту, що ми хочемо подумати над тим, як покращити ситуацію… Наприклад, це підтримка старших людей, які пережили ті події. Це дуже важливо для нас, і ми будемо діяти у цьому напрямку", – сказав він.

Як повідомляли, поїздка Шольца до Варшави мала на меті покращити відносини між країнами після напруги, що накопичилася за роки перебування при владі партії "Право і справедливість".

Разом із канцлером до Польщі прибули близько десятка членів уряду на перші з 2018 року польсько-німецькі міжурядові консультації.