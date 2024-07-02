Шольц в Варшаве анонсировал еще большее сотрудничество с Польшей в поддержке Украины

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Варшаву отдельно упомянул российско-украинскую войну и анонсировал еще более глубокое сотрудничество с Польшей для поддержки Украины.

Как пишет "Европейская правда", его заявления на брифинге с премьером Польши Дональдом Туском приводит RMF24.

Шольц отметил, что Россия нападением на Украину разрушила мирный порядок в Европе и угрожает безопасности всего континента. Он отметил также, что Германия и Польша – среди стран, которые оказывают Украине наибольшую поддержку – дипломатическую, военную и предоставляют убежище украинцам, оказавшимся в их странах из-за войны.

"Мы вместе стоим рядом с Украиной и украинцами в их неутомимой борьбе с империалистической войной России... Мы будем еще теснее сотрудничать в вопросах поддержки Украины, а также сопровождать Украину на ее пути к вступлению в ЕС", – отметил канцлер Германии.

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Он добавил, что Польша и Германия будут углублять сотрудничество в сфере безопасности. "Конкретно это означает, что мы хотим взять на себя роль лидеров в Балтийском регионе – в рамках НАТО и в рамках защиты восточного фланга", – сказал Шольц, отметив, что безопасность Польши – это также безопасность и Германии.

Значительная часть речи канцлера касалась исторической вины Германии перед Польшей из-за преступлений Третьего рейха. Среди прочего, он сообщил, что правительство решило создать в Берлине мемориал жертвам нацистской оккупации Польши, Польско-немецкий дом.

Шольц коснулся вопроса послевоенных репараций, на которых активно настаивала предыдущая власть в Польше. "Позиция Германии по этому вопросу известна. Однако это не отменяет факта, что мы хотим подумать над тем, как улучшить ситуацию... Например, это поддержка пожилых людей, которые пережили те события. Это очень важно для нас, и мы будем действовать в этом направлении", – сказал он.

Как сообщалось, поездка Шольца в Варшаву имела целью улучшить отношения между странами после напряжения, накопившегося за годы пребывания у власти партии "Право и справедливость".

Вместе с канцлером в Польшу прибыли около десятка членов правительства на первые с 2018 года польско-немецкие межправительственные консультации.