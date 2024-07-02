Глави МЗС України, Молдови і Румунії проведуть зустріч у Кишиневі

У Кишиневі цього тижня відбудеться третя тристороння зустріч міністрів закордонних справ Румунії, Молдови та України.

Про це повідомив міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой, пише "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Попшой розповів, що обговорить із колегами з Румунії та України співпрацю в галузі енергетики та інфраструктури.

"Зустріч має відбутися наприкінці цього тижня в Кишиневі. Ми обговоримо співпрацю в галузі енергетики та інфраструктури, а також синхронізуємо наші плани. Подивимося, як можемо розширити співпрацю і допомогти один одному", – розповів Попшой в ефірі передачі La 360 de grade на Radio Moldova.

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За словами міністра, нова тристороння зустріч – це гарна нагода побачити, що ще країни можуть поліпшити і яку вигоду можуть отримати з близьких відносин.

"У нас прекрасні відносини і з Києвом, і з Бухарестом… Цей тристоронній формат допомагає нам синхронізуватися в контексті регіонального співробітництва. Попри всі труднощі, цю співпрацю можна назвати плідною. Вона відповідає інтересам громадян трьох країн", – наголосив міністр закордонних справ.

Формат тристоронніх зустрічей глав МЗС ініціював 2022 року міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску. Цей формат співпраці створили в контексті вторгнення Росії в Україну та криз, з якими зіткнулися країни.

Перша зустріч відбулася 15 вересня 2022 року в Одесі, друга – 13 квітня 2023 року в Бухаресті.



