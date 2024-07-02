Главы МИД Украины, Молдовы и Румынии проведут встречу в Кишиневе

В Кишиневе на этой неделе состоится третья трехсторонняя встреча министров иностранных дел Румынии, Молдовы и Украины.

Об этом сообщил министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Попшой рассказал, что обсудит с коллегами из Румынии и Украины сотрудничество в области энергетики и инфраструктуры.

"Встреча должна состояться в конце этой недели в Кишиневе. Мы обсудим сотрудничество в области энергетики и инфраструктуры, а также синхронизируем наши планы. Посмотрим, как можем расширить сотрудничество и помочь друг другу", – рассказал Попшой в эфире передачи La 360 de grade на Radio Moldova.

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По словам министра, новая трехсторонняя встреча – это хорошая возможность увидеть, что еще страны могут улучшить и какую выгоду могут извлечь из близких отношений.

"У нас прекрасные отношения и с Киевом, и с Бухарестом... Этот трехсторонний формат помогает нам синхронизироваться в контексте регионального сотрудничества. Несмотря на все трудности, это сотрудничество можно назвать плодотворным. Оно отвечает интересам граждан трех стран", – подчеркнул министр иностранных дел.

Формат трехсторонних встреч глав МИД инициировал в 2022 году министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску. Этот формат сотрудничества создали в контексте вторжения России в Украину и кризисов, с которыми столкнулись страны.

Первая встреча состоялась 15 сентября 2022 года в Одессе, вторая – 13 апреля 2023 года в Бухаресте.