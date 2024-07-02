Пентагон не має даних про можливу відправку військових КНДР в Україну

У Міністерстві оборони Сполучених Штатів не мають підтверджень інформації про можливу відправку північнокорейських військ в Україну для їхньої участі у розв'язаній РФ війні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це під час брифінгу заявила речниця Пентагону Сабріна Сінгх.

Представницю Міноборони США запитали, чи має відомство ознаки того, що КНДР відправила свої війська в Україну на підтримку Росії.

"Ми, безумовно, знаємо, що Північна Корея підтримує зусилля РФ в Україні, надаючи їй різну військову підтримку, але я не маю жодної інформації про конкретні війська, які зараз направляються в Росію", – зазначила вона.

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Нещодавно глава Кремля Владімір Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підписали угоду, яка зобов’язує кожну сторону надати негайну військову допомогу іншій у разі збройної агресії проти однієї з них.

Після цього речник Пентагону Пат Райдер зазначив, що можлива відправка військ КНДР в Україну – "це те, за чим необхідно стежити".

"Я думаю, що на місці північнокорейського військового керівництва я б поставив під сумнів свій вибір щодо відправки своїх військ на роль гарматного м'яса в незаконній війні проти України, бо ми бачили, яких втрат зазнають російські війська", – сказав він.

Сполучені Штати вважають, що Північна Корея в обмін на військову допомогу Росії може просити технологій для вдосконалення ракет дальнього радіуса дії, а також ядерної зброї.

Своєю чергою генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що договір між Росією і КНДР демонструє все більшу узгодженість між авторитарними державами та підкреслює важливість того, щоб демократії виступали єдиним фронтом.