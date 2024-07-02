У Греції на час літніх пожеж розмістять до 240 іноземних пожежників

Близько 240 пожежників з Болгарії, Мальти, Молдови та Румунії будуть розміщені в Греції з початку липня до середини вересня, щоб допомогти країні боротися з лісовими пожежами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Kathimerini.

Пожежники будуть розміщені в Аттиці, Салоніках і Ахайї разом зі своєю технікою.

Місія з Болгарії вже прибула до Салонік, а команди з Мальти і Молдови, як очікується, прибудуть до Аттики і Ахайї 15 липня.

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Всі країни беруть участь у програмі обміну пожежниками в рамках Механізму цивільного захисту Європейського Союзу. Греція бере участь у програмі з 2022 року.

У червні Афіни відправили 25 спеціалізованих лісових пожежників на південь Франції.

Раніше в понеділок прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс попередив про небезпечне літо через посилення лісових пожеж в країні.

Після смертоносних лісових пожеж минулого літа і після найтеплішої в історії країни зими Греція розробила нову доктрину, яка передбачає розгортання додаткової пожежної машини на кожну нову пожежу, прискорення повітряної підтримки і розчищення лісів.