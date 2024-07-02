В Греции на время летних пожаров разместят до 240 иностранных пожарных

Около 240 пожарных из Болгарии, Мальты, Молдовы и Румынии будут размещены в Греции с начала июля до середины сентября, чтобы помочь стране бороться с лесными пожарами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Kathimerini.

Пожарные будут размещены в Аттике, Салониках и Ахайе вместе со своей техникой.

Миссия из Болгарии уже прибыла в Салоники, а команды из Мальты и Молдовы, как ожидается, прибудут в Аттику и Ахайю 15 июля.

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Все страны участвуют в программе обмена пожарными в рамках Механизма гражданской защиты Европейского Союза. Греция участвует в программе с 2022 года.

В июне Афины отправили 25 специализированных лесных пожарных на юг Франции.

Ранее в понедельник премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предупредил об опасном лете из-за усиления лесных пожаров в стране.

После смертоносных лесных пожаров прошлым летом и после самой теплой в истории страны зимы Греция разработала новую доктрину, которая предусматривает развертывание дополнительной пожарной машины на каждый новый пожар, ускорение воздушной поддержки и расчистку лесов.