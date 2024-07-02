В Греции на время летних пожаров разместят до 240 иностранных пожарных
Около 240 пожарных из Болгарии, Мальты, Молдовы и Румынии будут размещены в Греции с начала июля до середины сентября, чтобы помочь стране бороться с лесными пожарами.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Kathimerini.
Пожарные будут размещены в Аттике, Салониках и Ахайе вместе со своей техникой.
Миссия из Болгарии уже прибыла в Салоники, а команды из Мальты и Молдовы, как ожидается, прибудут в Аттику и Ахайю 15 июля.
Все страны участвуют в программе обмена пожарными в рамках Механизма гражданской защиты Европейского Союза. Греция участвует в программе с 2022 года.
В июне Афины отправили 25 специализированных лесных пожарных на юг Франции.
Ранее в понедельник премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предупредил об опасном лете из-за усиления лесных пожаров в стране.
После смертоносных лесных пожаров прошлым летом и после самой теплой в истории страны зимы Греция разработала новую доктрину, которая предусматривает развертывание дополнительной пожарной машины на каждый новый пожар, ускорение воздушной поддержки и расчистку лесов.