Прем'єр Греції попередив про небезпечне літо на тлі посилення лісових пожеж

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс попередив про небезпечне літо через посилення лісових пожеж в країні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

За його словами, цьогорічне літо "прогнозується особливо небезпечним" з точки зору лісових пожеж.

AP

"Червень був надзвичайно складним з точки зору погодних умов, з високим рівнем посухи та незвично сильними вітрами для цієї пори року", – заявив Міцотакіс у понеділок під час засідання уряду.

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Він сказав, що використання безпілотників як частини системи раннього попередження про лісові пожежі було особливо корисним цього року, і відзначив кращу координацію між владою й пожежниками-добровольцями, що дозволило обмежити масштаби збитків від пожеж.

"Ми вступаємо у важку фазу протипожежного періоду, і без допомоги громадськості, особливо у сфері запобігання пожежам, ми, безумовно, не зможемо перемогти", – зазначив Міцотакіс.

Його коментарі пролунали на тлі лісових пожеж, що спалахнули на островах Хіос та Кос у східній частині Егейського моря в понеділок. Служби з надзвичайних ситуацій вже видали наказ про евакуацію мешканців району Метохі на заході Хіосу.

Водночас на Косі пожежна служба повідомила, що 20 пожежників, гелікоптер та волонтери борються з лісовою пожежею, яка спалахнула в центрі острова.

Пожежі спалахнули через день після того, як вогнеборцям вдалося приборкати дві великі лісові пожежі поблизу Афін, які роздувались сильним вітром.

А напередодні велика лісова пожежа спалахнула в районі міста Кератея на південному сході Греції вдень у неділю, 30 червня, через що жителі чотирьох населених пунктів поблизу були змушені переїхати в більш безпечні райони.

Лісові пожежі є поширеним явищем у Греції, але останніми роками вони стали більш руйнівними, оскільки літо стало спекотнішим, сухішим і вітрянішим, що вчені пов'язують з наслідками зміни клімату.

Після смертоносних лісових пожеж минулого літа і після найтеплішої в історії країни зими Греція розробила нову доктрину, яка передбачає розгортання додаткової пожежної машини на кожну нову пожежу, прискорення повітряної підтримки і розчищення лісів.