Італія вилучила військові дрони виробництва Китаю, що прямували до Лівії

Італійська влада перехопила й вилучила два військові безпілотники китайського виробництва, які призначалися для Лівії та були замасковані під обладнання для вітрових турбін.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили митна поліція та митне агентство Італії, інформує Reuters.

Розібрані дрони знайшли в шести контейнерах в порту Джоя-Тауро, що в південному регіоні Калабрія. Вони були заховані серед копій лопатей вітряних турбін, йдеться в спільній заяві відомств.

За словами митників, їх конфіскували, оскільки на охоплену громадянською війною Лівію поширюється міжнародне ембарго на постачання зброї.

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Цьому передувала інформація від італійського видання Corriere della Sera про перехоплення дронів у Джоя-Тауро 18 червня після того, як відповідними даними поділилась розвідка США.

Згідно з повідомленням газети, матеріали вилучили з контейнеровоза, що прямував з південного китайського порту Яньтянь до Бенгазі – порту на сході Лівії, який контролює підтримуваний зокрема РФ військовий командир Халіфа Хафтар.

Раніше повідомляли, що у Норвегії затримали громадянина країни, якого підозрюють у розвідувальній діяльності в інтересах Китаю.

Перед цим посол Сполучених Штатів у КНР Ніколас Бернс заявив, що Китай не є нейтральним у загарбницькій війні, яку Росія веде проти України.

Перед тим країни "Групи семи" оголосили, що продовжать вживати заходів проти суб'єктів у Китаї та третіх країнах, які матеріально підтримують військову машину РФ у її загарбницькій війні проти України.