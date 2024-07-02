Италия изъяла военные дроны производства Китая, направлявшиеся в Ливию

Итальянские власти перехватили и изъяли два военных беспилотника китайского производства, которые предназначались для Ливии и были замаскированы под оборудование для ветровых турбин.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили таможенная полиция и таможенное агентство Италии, информирует Reuters.

Разобранные дроны нашли в шести контейнерах в порту Джоя-Тауро, что в южном регионе Калабрия. Они были спрятаны среди копий лопастей ветряных турбин, говорится в совместном заявлении ведомств.

По словам таможенников, их конфисковали, поскольку на охваченную гражданской войной Ливию распространяется международное эмбарго на поставки оружия.

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Этому предшествовала информация от итальянского издания Corriere della Sera о перехвате дронов в Джоя-Тауро 18 июня после того, как соответствующими данными поделилась разведка США.

Согласно сообщению газеты, материалы изъяли из контейнеровоза, следовавшего из южного китайского порта Яньтянь в Бенгази – порт на востоке Ливии, который контролирует поддерживаемый в частности РФ военный командир Халифа Хафтар.

Ранее сообщалось, что в Норвегии задержали гражданина страны, которого подозревают в разведывательной деятельности в интересах Китая.

Перед этим посол Соединенных Штатов в КНР Николас Бернс заявил, что Китай не является нейтральным в захватнической войне, которую Россия ведет против Украины.

Перед тем страны "Группы семи" объявили, что продолжат принимать меры против субъектов в Китае и третьих странах, которые материально поддерживают военную машину РФ в ее захватнической войне против Украины.