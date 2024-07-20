Білорусь каже, що обговорює з Берліном долю засудженого до страти німця

Міністерство закордонних справ Білорусі заявило, що веде із зовнішньополітичним відомством Німеччини контакти стосовно 30-річного німця Ріко Крігера, засудженого до смертної кари.

Таке пропагандистському агентству БЕЛТА в суботу заявив речник білоруського МЗС Анатолій Глаз, повідомляє "Європейська правда".

За словами Глаза, Білорусь забезпечила Німеччині консульський доступ до засудженого "у повній відповідності до міжнародних норм і двосторонніх угод".

"З урахуванням прохання МЗС ФРН конкретні рішення щодо наявних варіантів розвитку ситуації білоруською стороною запропоновано. Консультації з цієї теми тривають по лінії Міністерств закордонних справ двох країн", – додав він без подробиць.

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Напередодні стало відомо про те, що Крігера в Білорусі засудили до смертної кари через нібито "незаконні дії щодо вогнепальної зброї", пошкодження транспорту або шляхів сполучення, створення "екстремістського" формування чи участь у ньому, агентурну діяльність, найманство та акт тероризму.

Вирок громадянину Німеччини винесли ще 21 червня, що стало вкрай рідкісним випадком для Білорусі: у країні досі діє смертна кара, але іноземців до неї практично не засуджують. При цьому офіційно вирок не коментувала жодна білоруська офіційна установа.

З неофіційних джерел незалежні білоруські ЗМІ дізнались, що справа Крігера стосується нібито причетності до білоруського полку імені Калиновського, який воює в Україні. Чоловіка затримали ще минулого року, перед тим він був медиком у німецькому Червоному Хресті.

Режим Лукашенка в Білорусі відомий репресіями проти опозиції та активістів, які значно посилились після протестів 2020 року проти фальсифікації результатів президентських виборів.