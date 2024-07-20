Беларусь говорит, что обсуждает с Берлином судьбу приговоренного к смертной казни немца

Министерство иностранных дел Беларуси заявило, что ведет с внешнеполитическим ведомством Германии контакты по поводу 30-летнего немца Рико Кригера, приговоренного к смертной казни.

Такое пропагандистскому агентству БЕЛТА в субботу заявил представитель белорусского МИД Анатолий Глаз, сообщает "Европейская правда".

По словам Глаза, Беларусь обеспечила Германии консульский доступ к осужденному "в полном соответствии с международными нормами и двусторонними соглашениями".

"С учетом просьбы МИД ФРГ конкретные решения по имеющимся вариантам развития ситуации белорусской стороной предложены. Консультации по этой теме продолжаются по линии Министерств иностранных дел двух стран", – добавил он без подробностей.

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Накануне стало известно о том, что Кригера в Беларуси приговорили к смертной казни за якобы "незаконные действия в отношении огнестрельного оружия", повреждение транспорта или путей сообщения, создание "экстремистского" формирования или участие в нем, агентурную деятельность, наемничество и акт терроризма.

Приговор гражданину Германии вынесли еще 21 июня, что стало крайне редким случаем для Беларуси: в стране до сих пор действует смертная казнь, но иностранцев к ней практически не приговаривают. При этом официально приговор не комментировало ни одно белорусское официальное учреждение.

Из неофициальных источников независимые белорусские СМИ узнали, что дело Кригера касается якобы причастности к белорусскому полку имени Калиновского, который воюет в Украине.

Мужчину задержали еще в прошлом году, перед тем он был медиком в немецком Красном Кресте.

Режим Лукашенко в Беларуси известен репрессиями против оппозиции и активистов, которые значительно усилились после протестов 2020 года против фальсификации результатов президентских выборов.