США готовятся развернуть новые средства глушения российских и китайских спутников

Космические силы США собираются развернуть новую наземную систему глушения сигнала, которая должна лишить китайские и российские спутники возможности передавать информацию об американских войсках во время конфликта.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации Bloomberg.

Первые наземные средства глушения дистанционных модульных терминалов (Remote Modular Terminal) планируют установить в этом году после нескольких успешных испытаний. До 31 декабря первые 11 из 24 средств разместят в местах, которые не будут раскрывать из соображений безопасности.

В Космических силах США подчеркивают, что терминалы являются "небольшими, транспортабельными и недорогими помехами спутниковой связи, которые могут быть развернуты в суровых условиях для защиты" американских сил.

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Новые терминалы дополняют более разветвленную систему глушения под названием Counter Communications System и систему среднего размера под названием Meadowlands, которые Космические силы США уже развернули и используют.

Пентагон в этом году активно расширяет возможности для ведения войны в космосе, поскольку считает, что быстрый прогресс Китая и России в космических операциях представляет все большую угрозу для американских спутников на орбите.

По данным США, Москва разрабатывает ядерное оружие для развертывания на околоземной орбите, что может представлять угрозу американским спутникам.

Россияне также запускают спутники, которые могут использоваться как космическое оружие.