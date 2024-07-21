Испанская Барселона повысит туристический налог для пассажиров круизных лайнеров, которые посещают город сроком менее чем на 12 часов.

Об этом заявил мэр Барселоны Жауме Кольбони, которого цитирует Reuters, сообщает "Европейская правда".

Действующий туристический налог для пассажиров круизных лайнеров, которые останавливаются в городе, составляет 7 евро в день. Мэр не сказал, на сколько будет увеличен налог.

"Мы собираемся предложить... существенно увеличить налог для пассажиров круизных лайнеров, которые останавливаются в городе", – сказал Кольбони.

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По его словам, пассажиры, которые останавливаются в Барселоне менее 12 часов, активно пользуются "общественным пространством без всякой выгоды для города

Кроме того, как отметил мэр, "создается ощущение оккупации и перенасыщенности".

"Мы хотим иметь туризм, который с уважением относится к месту назначения", – добавил он.

По словам Кольбони, это предложение должно быть согласовано с региональным правительством Каталонии.

В прошлом месяце мэр Барселоны объявил, что город запретит сдачу квартир в аренду туристам до 2028 года, что стало неожиданно радикальным шагом.

После этого правительство Испании объявило о жестких шагах в секторе краткосрочной и сезонной аренды жилья на фоне недовольства жителей, которые чувствуют, что их вытесняют с рынка жилья.