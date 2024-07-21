Прем'єр Греції: Немислимо, щоб Кіпр лишався розділеним

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс висловився за об’єднання Кіпру, рішення щодо якого має бути ухвалене за столом переговорів.

Заяву Міцотакіса наводить Kathimerini, повідомляє "Європейська правда".

Грецький прем’єр висловився про об’єднання Кіпру з нагоди 50-ї річниці операції Туреччини на острові.

"Як я сказав президенту (Туреччини – Ред.) Ердогану під час нашої нещодавньої зустрічі у Вашингтоні, немислимо, щоб Кіпр, країна-член ЄС, через п'ятдесят років після трагедії 74-го року, залишався розділеним", – сказав він.

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Міцотакіс додав, що "ми бажаємо і сподіваємося, що обидві громади скористаються новою можливістю, яку їм надали, і сядуть за стіл переговорів, щоб знайти рішення в рамках резолюцій ООН, за непорушної умови, що будь-яка угода буде визнавати один суверенітет, одне громадянство, одну міжнародну правосуб'єктність.

"У цих зусиллях наші кіпрські брати мають підтримку і допомогу Греції", – зазначив він.

Водночас напередодні турецький президент Реджеп Таїп Ердоган знову заявив, що підтримує рішення про утворення та визнання двох держав на Кіпрі.

У 1974 році на Кіпрі стався переворот прихильників возз’єднання острова з Грецією. У відповідь Туреччина окупувала північну частину Кіпру, де пізніше була проголошена невизнана держава Північний Кіпр (її незалежність визнає тільки Туреччина).

Відтоді відбулися численні перемовини за посередництва ООН щодо возз’єднання Кіпру, але реальних результатів вони не принесли. Північний Кіпр наполягає на об’єднанні з Кіпром на умовах федерації, тоді як кіпрська влада такі плани відкидає, побоюючись зростання турецького впливу.

Нікос Христодулідіс, який став президентом Кіпру минулого року, неодноразово закликав активізувати переговори щодо мирного процесу на острові.

Стверджувалось, що заради цього Кіпр був навіть готовий підтримати членство Туреччини в Європейському Союзі.