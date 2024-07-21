Премьер Греции: Немыслимо, чтобы Кипр оставался разделенным

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис высказался за объединение Кипра, решение по которому должно быть принято за столом переговоров.

Заявление Мицотакиса приводит Kathimerini, сообщает "Европейская правда".

Греческий премьер высказался об объединении Кипра по случаю 50-й годовщины операции Турции на острове.

"Как я сказал президенту (Турции – Ред.) Эрдогану во время нашей недавней встречи в Вашингтоне, немыслимо, чтобы Кипр, страна-член ЕС, через пятьдесят лет после трагедии 74-го года, оставался разделенным", – сказал он.

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Мицотакис добавил, что "мы желаем и надеемся, что обе общины воспользуются новой возможностью, которую им предоставили, и сядут за стол переговоров, чтобы найти решение в рамках резолюций ООН, при незыблемом условии, что любое соглашение будет признавать один суверенитет, одно гражданство, одну международную правосубъектность.

"В этих усилиях наши кипрские братья имеют поддержку и помощь Греции", – отметил он.

В то же время накануне турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган вновь заявил, что поддерживает решение об образовании и признании двух государств на Кипре.

В 1974 году на Кипре произошел переворот сторонников воссоединения острова с Грецией. В ответ Турция оккупировала северную часть Кипра, где позже было провозглашено непризнанное государство Северный Кипр (его независимость признает только Турция).

С тех пор состоялись многочисленные переговоры при посредничестве ООН по воссоединению Кипра, но реальных результатов они не принесли. Северный Кипр настаивает на объединении с Кипром на условиях федерации, тогда как кипрские власти такие планы отвергают, опасаясь роста турецкого влияния.

Никос Христодулидис, ставший президентом Кипра в прошлом году, неоднократно призывал активизировать переговоры по мирному процессу на острове.

Утверждалось, что ради этого Кипр был даже готов поддержать членство Турции в Европейском Союзе.