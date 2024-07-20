Ердоган виступив проти возз’єднання Кіпру

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган знову заявив, що підтримує рішення про утворення та визнання двох держав на Кіпрі, вважаючи, що ігнорування реалій на острові у Східному Середземномор'ї заведе "в нікуди".

Про це він сказав у суботу, 20 липня, під час візиту до невизнаної Турецької Республіки Північного Кіпру (ТРПК), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Hurriyet Daily News.

Ердоган, чий візит приурочений до 50-ї річниці операції Туреччини на острові, заявив, що "федеративне рішення на Кіпрі неможливе", а міжнародно визнаний Кіпр нібито не має "жодних намірів" ділитися владою або природними ресурсами з турками-кіпріотами.

"На сьогоднішній день турецькі кіпріоти і Туреччина були щирими сторонами, які прагнули до вирішення, йшли на жертви, ризикували і демонстрували свою відданість", – вважає турецький президент.

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Він повторив готовність Анкари вести переговори для досягнення тривалого миру і врегулювання на Кіпрі.

У 1974 році на Кіпрі стався переворот прихильників возз’єднання острова з Грецією. У відповідь Туреччина окупувала північну частину Кіпру, де пізніше була проголошена невизнана держава Північний Кіпр (її незалежність визнає тільки Туреччина).

Відтоді відбулися численні перемовини за посередництва ООН щодо возз’єднання Кіпру, але реальних результатів вони не принесли. Північний Кіпр наполягає на об’єднанні з Кіпром на умовах федерації, тоді як кіпрська влада такі плани відкидає, побоюючись зростання турецького впливу.

Нікос Христодулідіс, який став президентом Кіпру минулого року, неодноразово закликав активізувати переговори щодо мирного процесу на острові.

Стверджувалось, що заради цього Кіпр був навіть готовий підтримати членство Туреччини в Європейському Союзі.