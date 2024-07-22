В Австрії затримали десятки осіб, які намагалися зірвати марш ультраправих екстремістів
В Австрії напередодні поліція затримала понад 50 осіб, які намагалися зірвати марш сотень правих екстремістів у Відні.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.
Антифашистські групи і ліві політичні партії закликали до протестів проти демонстрації і маршу, організованого ультраправими.
Сотні поліцейських були задіяні для стримування протиборчих груп, кожна з яких налічувала по кілька сотень осіб.
Сорок три людини були тимчасово затримані за відмову припинити сидячий протест, який блокував марш, повідомили правоохоронці.
Ще 10 були затримані після того, як деякі протестувальники в масках кидали каміння і пляшки.
Троє поліцейських отримали поранення, а вікно патрульної машини було розбите.
Міністр внутрішніх справ Австрії Гехард Карнер заявив, що поліція притягатиме до відповідальності за правопорушення, в тому числі під час демонстрацій, "незалежно від того, чи вони скоєні лівими чи правими екстремістами або іншими ворогами демократії".
Демонстрації проходили в час, коли політичні партії Австрії готуються до вересневих парламентських виборів, на яких, як очікується, ультраправі здобудуть значну перемогу.
Нещодавно суд у Франції засудив на два роки ув'язнення 20-річного неонациста, якого звинувачували в намірах атакувати естафету олімпійського вогню під час Ігор у Парижі.
На початку липня у Берліні поліція зупинила марш фанатів футбольної збірної Туреччини перед чвертьфінальним матчем Євро-2024 проти Нідерландів через те, що багато вболівальників демонстрували суперечливий жест.