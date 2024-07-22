В Австрії затримали десятки осіб, які намагалися зірвати марш ультраправих екстремістів

В Австрії напередодні поліція затримала понад 50 осіб, які намагалися зірвати марш сотень правих екстремістів у Відні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Антифашистські групи і ліві політичні партії закликали до протестів проти демонстрації і маршу, організованого ультраправими.

Сотні поліцейських були задіяні для стримування протиборчих груп, кожна з яких налічувала по кілька сотень осіб.

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Сорок три людини були тимчасово затримані за відмову припинити сидячий протест, який блокував марш, повідомили правоохоронці.

Ще 10 були затримані після того, як деякі протестувальники в масках кидали каміння і пляшки.

Троє поліцейських отримали поранення, а вікно патрульної машини було розбите.

Міністр внутрішніх справ Австрії Гехард Карнер заявив, що поліція притягатиме до відповідальності за правопорушення, в тому числі під час демонстрацій, "незалежно від того, чи вони скоєні лівими чи правими екстремістами або іншими ворогами демократії".

Демонстрації проходили в час, коли політичні партії Австрії готуються до вересневих парламентських виборів, на яких, як очікується, ультраправі здобудуть значну перемогу.

Нещодавно суд у Франції засудив на два роки ув'язнення 20-річного неонациста, якого звинувачували в намірах атакувати естафету олімпійського вогню під час Ігор у Парижі.

На початку липня у Берліні поліція зупинила марш фанатів футбольної збірної Туреччини перед чвертьфінальним матчем Євро-2024 проти Нідерландів через те, що багато вболівальників демонстрували суперечливий жест.