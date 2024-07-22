В Австрии задержали десятки человек, которые пытались сорвать марш ультраправых
В Австрии накануне полиция задержала более 50 человек, которые пытались сорвать марш сотен ультраправых экстремистов в Вене.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.
Антифашистские группы и левые политические партии призвали к протестам против демонстрации и марша, организованного ультраправыми.
Сотни полицейских были задействованы для сдерживания противоборствующих групп, каждая из которых насчитывала по несколько сотен человек.
Сорок три человека были временно задержаны за отказ прекратить сидячий протест, который блокировал марш, сообщили правоохранители.
Еще 10 были задержаны после того, как некоторые протестующие в масках бросали камни и бутылки. Трое полицейских получили ранения, а окно патрульной машины было разбито.
Министр внутренних дел Австрии Гехард Карнер заявил, что полиция будет привлекать к ответственности за правонарушения, в том числе во время демонстраций, "независимо от того, совершены ли они левыми или правыми экстремистами или другими врагами демократии".
Демонстрации проходили в то время, когда политические партии Австрии готовятся к сентябрьским парламентским выборам, на которых, как ожидается, ультраправые одержат значительную победу.
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