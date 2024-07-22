В Австрии задержали десятки человек, которые пытались сорвать марш ультраправых

В Австрии накануне полиция задержала более 50 человек, которые пытались сорвать марш сотен ультраправых экстремистов в Вене.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Антифашистские группы и левые политические партии призвали к протестам против демонстрации и марша, организованного ультраправыми.

Сотни полицейских были задействованы для сдерживания противоборствующих групп, каждая из которых насчитывала по несколько сотен человек.

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Сорок три человека были временно задержаны за отказ прекратить сидячий протест, который блокировал марш, сообщили правоохранители.

Еще 10 были задержаны после того, как некоторые протестующие в масках бросали камни и бутылки. Трое полицейских получили ранения, а окно патрульной машины было разбито.

Министр внутренних дел Австрии Гехард Карнер заявил, что полиция будет привлекать к ответственности за правонарушения, в том числе во время демонстраций, "независимо от того, совершены ли они левыми или правыми экстремистами или другими врагами демократии".

Демонстрации проходили в то время, когда политические партии Австрии готовятся к сентябрьским парламентским выборам, на которых, как ожидается, ультраправые одержат значительную победу.

Недавно суд во Франции приговорил к двум годам заключения 20-летнего неонациста, которого обвиняли в намерениях атаковать эстафету олимпийского огня во время Игр в Париже.

В начале июля в Берлине полиция остановила марш фанатов футбольной сборной Турции перед четвертьфинальным матчем Евро-2024 против Нидерландов из-за того, что многие болельщики демонстрировали противоречивый жест.