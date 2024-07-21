У Франції ув'язнили неонациста, що погрожував атакувати факелоносців на Олімпіаді

Суд у Франції засудив на два роки ув'язнення 20-річного неонациста, який звинувачували в намірах атакувати естафету олімпійського вогню під час Ігор у Парижі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

У заяві паризької прокуратури йдеться, що чоловіка засудили за звинуваченнями в поширенні інструкцій з виготовлення бомб у соцмережах та постів, що розпалюють ненависть й містять погрози смерті, а також постів з особистою інформацією, що наражають людей на небезпеку.

Прокуратура заявила, що його ймовірні коментарі, які стали підставою для розслідування, не були спрямовані конкретно проти Олімпіади у Парижі.

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Наразі естафета наближається до кінця своєї багатомісячної подорожі Францією та заморськими французькими територіями перед відкриттям Ігор.

Виконуючий обов'язки міністра внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен сказав, що підозрюваний раніше вже потрапляв у поле зору поліції "за ультраправі ідеї, які можна назвати неонацистськими".

Чоловіка затримали 17 липня у його будинку в Кольмарі, що у департаменті Верхній Рейн. Його взяли під варту за розпорядженням антитерористичного управління поліції.

Дарманен також заявляв про відсутність загрози тероризму під час Олімпіади в Парижі, які розпочнуться 26 липня.

На початку липня французька поліція провела кілька арештів у зв'язку з терористичними погрозами на адресу майбутніх Олімпійських ігор в Парижі.

У Європі попереджали про потенційну терористичну загрозу, особливо напередодні Олімпійських ігор у Парижі в липні та під час цьогорічного чемпіонату Європи з футболу в Німеччині.