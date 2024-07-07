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У Берліні поліція зупинила марш турецьких вболівальників через демонстрацію суперечливого жесту

Новини — Неділя, 7 липня 2024, 12:44 — Ірина Кутєлєва

Берлінська поліція напередодні зупинила марш фанатів футбольної збірної Туреччини перед чвертьфінальним матчем Євро-2024 проти Нідерландів через те, що багато вболівальників демонстрували суперечливий жест.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Як заявили в пресслужбі поліції, марш фанатів "не є платформою для політичних повідомлень".

Йдеться про суперечливе вітання, в якому одна або обидві руки імітують форму голови вовка – символ турецької ультраправої та ультранаціоналістичної організації "Сірі вовки".

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Його використав гравець збірної Туреччини Меріх Демірал, за що був дискваліфікований.

Ситуація також спричинила дипломатичну суперечку між Німеччиною та Туреччиною.

Згодом стало відомо, що у зв'язку з інцидентом Німеччина викликала турецького посла.

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