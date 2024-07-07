У Берліні поліція зупинила марш турецьких вболівальників через демонстрацію суперечливого жесту
Берлінська поліція напередодні зупинила марш фанатів футбольної збірної Туреччини перед чвертьфінальним матчем Євро-2024 проти Нідерландів через те, що багато вболівальників демонстрували суперечливий жест.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.
Як заявили в пресслужбі поліції, марш фанатів "не є платформою для політичних повідомлень".
Йдеться про суперечливе вітання, в якому одна або обидві руки імітують форму голови вовка – символ турецької ультраправої та ультранаціоналістичної організації "Сірі вовки".
Його використав гравець збірної Туреччини Меріх Демірал, за що був дискваліфікований.
Ситуація також спричинила дипломатичну суперечку між Німеччиною та Туреччиною.
Згодом стало відомо, що у зв'язку з інцидентом Німеччина викликала турецького посла.