На севере Греции пятый день борются с пожаром, который начался из-за молнии

На севере Греции пятый день тушат пожар, начавшийся еще в прошлую среду в результате двух попаданий молнии.

Об этом сообщает Kathimerini, пишет "Европейская правда".

Пожар на горе Фалакро, что севернее города Драма, продолжается со среды. Десятки пожарных до сих пор не могут ликвидировать его, несмотря на то, что горит в основном низкорослая растительность.

Огонь вспыхнул после двух попаданий молнии, сильный ветер быстро раздул эти два очага в один большой пожар.

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Тушение затрудняет труднодоступность местности и продолжающийся сильный ветер.На участок пожара постоянно сбрасывают воду с воздуха, чтобы сдержать его распространение.

В пожарно-спасательных службах опасаются неконтролируемого расширения зоны пожара, возгорания леса и возникновения угрозы для населенных пунктов.

Напомним, на предыдущей неделе из-за сорокаградусной жары правительство Греции приказало некоторым компаниям не позволять своим работникам выполнять отдельные работы на открытом воздухе в послеобеденное время, чтобы предотвратить тепловые удары.

В Афинах ограничивали допуск туристов ко всем археологическим объектам.