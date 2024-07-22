Стратегічні бомбардувальники США вперше здійснюватимуть польоти з Румунії

Два стратегічні бомбардувальники В-52Н Військово-повітряних сил США прибули до Румунії і вперше здійснюватимуть польоти з території країни.

Про це поінформувало Об’єднане командування ВПС НАТО, пише "Європейська правда".

Згідно з повідомленням, напередодні два бомбардувальники ВПС США прибули на румунську авіабазу Міхаїл Когалнічану.

Під час свого розгортання B-52Н діятимуть з авіабази в Румунії поблизу узбережжя Чорного моря і інтегруватимуться з членами НАТО та іншими міжнародними партнерами для синхронізації можливостей і зобов'язань із забезпечення безпеки в зоні відповідальності Європейського командування США.

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Це перший випадок, коли американські стратегічні бомбардувальники здійснюють польоти з Румунії, зазначили в командуванні.

Також у повідомленні вказано, що під час перельоту американські бомбардувальники були перехоплені двома російськими літаками над Баренцевим морем у міжнародному повітряному просторі.

При цьому літаки не змінили курс через перехоплення і продовжили свій політ за планом.

Минулого тижня фінські та шведські винищувачі здійснили перехоплення двох російських військових літаків над Балтійським морем.

Нагадаємо, у червні Швеція зафіксувала порушення повітряного простору російським бомбардувальником Су-24 вперше з того часу, коли стала повноправним членом НАТО.