Стратегічні бомбардувальники США вперше здійснюватимуть польоти з Румунії
Два стратегічні бомбардувальники В-52Н Військово-повітряних сил США прибули до Румунії і вперше здійснюватимуть польоти з території країни.
Про це поінформувало Об’єднане командування ВПС НАТО, пише "Європейська правда".
Згідно з повідомленням, напередодні два бомбардувальники ВПС США прибули на румунську авіабазу Міхаїл Когалнічану.
Під час свого розгортання B-52Н діятимуть з авіабази в Румунії поблизу узбережжя Чорного моря і інтегруватимуться з членами НАТО та іншими міжнародними партнерами для синхронізації можливостей і зобов'язань із забезпечення безпеки в зоні відповідальності Європейського командування США.
Це перший випадок, коли американські стратегічні бомбардувальники здійснюють польоти з Румунії, зазначили в командуванні.
Також у повідомленні вказано, що під час перельоту американські бомбардувальники були перехоплені двома російськими літаками над Баренцевим морем у міжнародному повітряному просторі.
При цьому літаки не змінили курс через перехоплення і продовжили свій політ за планом.
Минулого тижня фінські та шведські винищувачі здійснили перехоплення двох російських військових літаків над Балтійським морем.
Нагадаємо, у червні Швеція зафіксувала порушення повітряного простору російським бомбардувальником Су-24 вперше з того часу, коли стала повноправним членом НАТО.