Макрон закликає до "політичного перемир'я" через Олімпіаду

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що Олімпійські ігри, які розпочнуться у Парижі цієї п'ятниці, стануть моментом "політичного перемир'я" на тлі спроб сформувати новий уряд після дострокових виборів.

Заяву Макрона наводить Le Monde, повідомляє "Європейська правда".

Відповідаючи на запитання журналістів у рамках візиту в олімпійське селище у Сен-Дені, президент розповів про "спортивне свято" у поєднанні з "олімпійським і політичним перемир'ям".

"Саме Ігри будуть в центрі життя країни, і весь світ буде у Франції завдяки їм", – сказав він. Макрон не уточнив, чи буде він призначати главу уряду до Олімпіади.

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Водночас в оточенні Макрона уточнили, що призначення прем'єр-міністра замість Габріеля Атталя малоймовірне до Олімпіади, "якщо не станеться колосальне прискорення" переговорів.

Перед цим очільниця Європейського кліматичного фонду Лоранс Тубіана, яку частина сил з лівого блоку "Новий народний фронт" пропонувала на посаду прем’єр-міністра Франції, відмовилась висувати свою кандидатуру.

Кандидатуру Лоранс Тубіана запропонували соціалісти, "зелені" і комуністи. Водночас найбільша партія з блоку лівих, "Нескорена Франція", заявила, що не хоче бачити кандидата від "громадянського суспільства", і наполягає, що це має бути їхній представник.

Детальніше про сенсаційні результати виборів та варіанти коаліції читайте у статті - "Макрон-переможець: як Франція зупинила прихід до влади ультраправих і що це означає для України".