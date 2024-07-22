Претендентка французьких лівих на пост прем'єра відмовилась від посади

Очільниця Європейського кліматичного фонду Лоранс Тубіана, яку частина сил з лівого блоку "Новий народний фронт" пропонувала на посаду прем’єр-міністра Франції, відмовилась висувати свою кандидатуру.

Про це йдеться в листі Тубіана, який вона опублікувала в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Хоча Тубіана отримала підтримку від "зелених", соціалістів і комуністів, найбільша партія з блоку лівих "Нескорена Франція" виступила проти того, щоб вона була кандидатом на посаду прем’єра.

"Я беру до відома, що моє ім'я зустріло опозицію всередині "Нового народного фронту". Все це, як мені здається, більше не веде до умиротворення, якого ми так потребуємо", – написала вона.

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Тубіана додала, що повернеться "до боротьби, яка завжди була для неї актуальною: соціальної та кліматичної".

73-річна Тубіана – дипломат і науковець, яка була провідним учасником переговорів щодо історичних Паризьких угод 2015 року, а з 2017 року очолює Європейський кліматичний фонд. Вона була радницею попереднього уряду, але не пов'язана з жодною політичною партією.

Кандидатуру Лоранс Тубіана запропонували соціалісти, "зелені" і комуністи. Водночас найбільша партія з блоку лівих, "Нескорена Франція", заявила, що не хоче бачити кандидата від "громадянського суспільства", і наполягає, що це має бути їхній представник.

"Нескорена Франція" також відкидає пропозиції своїх союзників про співпрацю з центристськими партіями для формування коаліції, здатної отримати вотум довіри в парламенті.

Ліві були єдиною політичною силою, яка йшла на вибори, не назвавши кандидатуру свого кандидата у прем’єри. Це було зроблено тому, що Меланшон на цій посаді міг відлякати значну частину поміркованих виборців. Але й поставити іншу кандидатуру було неможливо – на той момент "Нескорена Франція" мала найбільшу присутність у парламенті серед лівих сил.

Детальніше про сенсаційні результати виборів та варіанти коаліції читайте у статті "Макрон-переможець: як Франція зупинила прихід до влади ультраправих і що це означає для України".