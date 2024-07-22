Макрон призывает к "политическому перемирию" из-за Олимпиады

Президент Франции Эмманюэль Макрон Олимпийские игры, которые начнутся в Париже в эту пятницу, станут моментом "политического перемирия" на фоне попыток сформировать новое правительство после досрочных выборов.

Заявление Макрона приводит Le Monde, сообщает "Европейская правда".

Отвечая на вопросы журналистов в рамках визита в олимпийскую деревню в Сен-Дени, президент рассказал о "спортивном празднике" в сочетании с "олимпийским и политическим перемирием".

"Именно Игры будут в центре жизни страны, и мир будет во Франции благодаря им", – сказал он, не уточнив, имеет ли это в виду, что он не будет назначать премьер-министра раньше окончания Олимпиады.

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В то же время в окружении Макрона уточнили, что назначение премьер-министра вместо Габриэля Атталя маловероятно до Олимпиады, "если не произойдет колоссальное ускорение" переговоров.

Перед этим руководительница Европейского климатического фонда Лоранс Тубиана, которую часть сил из левого блока "Новый народный фронт" предлагала на должность премьер-министра Франции, отказалась выдвигать свою кандидатуру.

Кандидатуру Лоранс Тубиана предложили социалисты, "зеленые" и коммунисты. В то же время крупнейшая партия из блока левых, "Непокоренная Франция", заявила, что не хочет видеть кандидата от "гражданского общества", и настаивает, что это должен быть их представитель.

Подробнее о сенсационных результатах выборов и вариантах коалиции читайте в статье - "Макрон-победитель: как Франция остановила приход к власти ультраправых и что это значит для Украины".