Італія образилась на Столтенберга: її представнику не дали нову посаду в НАТО

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто висловив обурення через рішення генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга не призначати італійця на нову посаду в Альянсі – з питань координації дій на південному фланзі.

Своє обурення Крозетто висловив в інтерв’ю газеті La Stampa, яке цитує агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Голова Міноборони Італії заявив, що Столтенберг призначив координувати південний фланг Альянсу іспанця, назвавши це "майже особистою образою" й додавши, що передав генсеку "дуже гнівне послання".

"Він розлютив мене, і це матиме наслідки на особистому рівні. Це була зрада принципу", – додав Крозетто.

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Посаду спецпредставника Альянсу, відповідального за координацію дій НАТО на південному фланзі, створили на початку липня на прохання прем'єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні. В її уряді тоді заявили, що, на їхню думку, цю посаду має зайняти італієць.

НАТО ще не оголосив, хто отримає цю посаду. У пресслужбі Альянсу на запит Reuters сказали, що оголосять про призначення "в належний час".

Минулого місяця НАТО визначився з новим генеральним секретарем: колишній прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте 1 жовтня замінить Єнса Столтенберга, що йде у відставку після десятирічного перебування на цій посаді.

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