Италия обиделась на Столтенберга: ее представителю не дали новую должность в НАТО

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил возмущение из-за решения генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга не назначать итальянца на новую должность в Альянсе по вопросам координации действий на южном фланге.

Свое возмущение Крозетто выразил в интервью газете La Stampa, которое цитирует агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

Глава Минобороны Италии заявил, что Столтенберг назначил координировать южный фланг Альянса испанца, назвав это "почти личным оскорблением" и добавив, что передал генсеку "очень гневное послание".

"Он разозлил меня, и это будет иметь последствия на личном уровне. Это было предательство принципа", – добавил Крозетто.

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Должность спецпредставителя Альянса, ответственного за координацию действий НАТО на южном фланге, создали в начале июля по просьбе премьер-министра Италии Джорджии Мелони. В ее правительстве тогда заявили, что, по их мнению, эту должность должен занять итальянец.

НАТО еще не объявил, кто получит эту должность. В пресс-службе Альянса на запрос Reuters сказали, что объявят о назначении "в надлежащее время".

В прошлом месяце НАТО определился с новым генеральным секретарем: бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 1 октября заменит Йенса Столтенберга, который уходит в отставку после десятилетнего пребывания на этом посту.

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