У Британії заявили, що план депортації нелегалів до Руанди вже обійшовся у 800 млн євро

Нова міністерка внутрішніх справ Іветт Купер заявила у парламенті, що попередній уряд Великої Британії планував витратити 10 мільярдів фунтів (12 мільярдів євро) на депортацію шукачів притулку до Руанди.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

За словами нової очільниці британського МВС, план депортації шукачів притулку до Руанди вже коштував платникам податків 700 мільйонів фунтів (понад 800 млн євро).

Купер сказала, що витрати включають гроші на чартерні рейси, які так і не були виконані, оплату роботи урядовців та 290 мільйонів фунтів у вигляді виплат уряду Руанди.

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"Це найбільш шокуюча трата грошей платників податків, яку я коли-небудь бачила", – заявила вона.

Попередній уряд консерваторів у 2022 році оголосив про план відправити мігрантів, які прибули до Британії без дозволу, до східноафриканської країни, заявивши, що це покладе край прибуттю шукачів притулку на невеликих човнах.

Втім, юридичні проблеми призвели до того, що до Руанди відправили лише чотирьох осіб, які поїхали за добровільною програмою.

Купер також повідомила, що десятки тисяч шукачів притулку, які залишилися в невизначеності, оскільки їм загрожувала депортація до Руанди, тепер отримають можливість подати заяви про надання притулку.

Вона сказала, що уряд також скасує положення Закону про нелегальну міграцію, яке з березня минулого року забороняло надавати притулок особам, які прибули в країну нелегально.

Натомість уряд пообіцяв розглянути їхні заяви, припинити дороге використання готелів для розміщення шукачів притулку та ліквідувати затримки у розгляді заяв.

Купер зауважила, що така зміна політики заощадить платникам податків приблизно 7 мільярдів фунтів (понад 8 млрд євро) протягом наступних 10 років.

Раніше міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі заявив, що планує спрямувати додаткові витрати на зовнішню допомогу на заходи, які заохочуватимуть людей залишатися у своїх країнах, а не мігрувати до Великої Британії.

Нещодавно новий прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що відмовляється від суперечливого плану консерваторів щодо депортації шукачів притулку до Руанди.

Центральним елементом імміграційної політики консерваторів був план депортації шукачів притулку з Британії до Руанди, який має стримувати мігрантів, однак він так і не набув чинності.

Перед тим стало відомо, що кількість шукачів притулку, які потрапили до Великої Британії на малих човнах через протоку Ла-Манш 18 червня, сягнула максимуму з листопада 2022 року.