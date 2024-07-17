ЗМІ: Британія планує збільшити допомогу іншим країнам для боротьби з міграцією

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі планує спрямувати додаткові витрати на зовнішню допомогу на заходи, які заохочуватимуть людей залишатися у своїх країнах, а не мігрувати до Великої Британії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела.

За словами співрозмовників агентства, 100 млн фунтів (130 млн доларів) спочатку планють спрямувати на заходи, які заохочуватимуть бажаючих потрапити до Сполученого Королівства залишатися в своїх країнах або оселятися в країнах, розташованих уздовж міграційного маршруту до Великої Британії.

Поки незрозуміло, чи виділять цю суму з існуючого бюджету допомоги, або це будуть додаткові витрати.

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Як зазначає Bloomberg, про це можуть оголосити вже в четвер на саміті Європейської політичної спільноти, яке організовує новий британський прем'єр-міністр від лейбористів Кір Стармер.

За даними джерел, очільник уряду, міністри МЗС Девід Леммі та МВС Іветт Купер також хочуть оголосити про укладення двосторонніх угод з Словаччиною та Словенією для боротьби з бандами, що займаються незаконним перевезенням людей, а також про посилення співпраці з агентствами ЄС, такими як Європол та Frontex.

Ці кроки є частиною зусиль, спрямованих на те, щоб зупинити потік мігрантів до Сполученого Королівства – особливо тих, хто нелегально перетинає кордон на невеликих човнах з Франції, – який зріс до рекордного рівня за часів попереднього уряду консерваторів.

Раніше новий прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що відмовляється від суперечливого плану консерваторів щодо депортації шукачів притулку до Руанди.

Центральним елементом імміграційної політики консерваторів був план депортації шукачів притулку з Британії до Руанди, який має стримувати мігрантів, однак він так і не набув чинності.

Перед тим стало відомо, що кількість шукачів притулку, які потрапили до Великої Британії на малих човнах через протоку Ла-Манш 18 червня, сягнула максимуму з листопада 2022 року.