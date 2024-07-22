В Британии заявили, что план депортации нелегалов в Руанду уже обошелся в 800 млн евро

Новый министр внутренних дел Иветт Купер заявила в парламенте, что предыдущее правительство Великобритании планировало потратить 10 миллиардов фунтов (12 миллиардов евро) на депортацию искателей убежища в Руанду.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

По словам новой руководительницы британского МВД, план депортации искателей убежища в Руанду уже стоил налогоплательщикам 700 миллионов фунтов (более 800 млн евро).

Купер сказала, что расходы включают деньги на чартерные рейсы, которые так и не были выполнены, оплату работы чиновников и 290 миллионов фунтов в виде выплат правительству Руанды.

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"Это самая шокирующая трата денег налогоплательщиков, которую я когда-либо видела", – заявила она.

Предыдущее правительство консерваторов в 2022 году объявило о плане отправить мигрантов, прибывших в Британию без разрешения, в восточноафриканскую страну, заявив, что это положит конец прибытию искателей убежища на небольших лодках.

Впрочем, юридические проблемы привели к тому, что в Руанду отправили только четырех человек, которые поехали по добровольной программе.

Купер также сообщила, что десятки тысяч искателей убежища, которые остались в неопределенности, поскольку им грозила депортация в Руанду, теперь получат возможность подать заявления о предоставлении убежища.

Она сказала, что правительство также отменит положение Закона о нелегальной миграции, которое с марта прошлого года запрещало предоставлять убежище лицам, прибывшим в страну нелегально.

Вместо этого правительство пообещало рассмотреть их заявления, прекратить дорогостоящее использование отелей для размещения искателей убежища и ликвидировать задержки в рассмотрении заявлений.

Купер отметила, что такое изменение политики сэкономит налогоплательщикам примерно 7 миллиардов фунтов (более 8 млрд евро) в течение следующих 10 лет.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми заявил, что планирует направить дополнительные расходы на внешнюю помощь на меры, которые будут поощрять людей оставаться в своих странах, а не мигрировать в Великобританию.

Недавно новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что отказывается от противоречивого плана консерваторов по депортации искателей убежища в Руанду.

Центральным элементом иммиграционной политики консерваторов стал план депортации искателей убежища из Британии в Руанду, который должен сдерживать мигрантов. Он пока еще не вступил в силу.

Перед тем стало известно, что количество искателей убежища, которые попали в Великобританию на малых лодках через пролив Ла-Манш 18 июня, достигло максимума с ноября 2022 года.