Населення Англії та Уельсу в 2023 році зросло найбільше за останні 75 років

Рекордна імміграція призвела до того, що населення Англії та Уельсу зросло на 610 тисяч до 60,9 мільйона в середині 2023 року, що є найбільшим річним приростом за останні 75 років.

Як пише "Європейська правда", про це свідчать офіційні дані, на які посилається Reuters.

У той час, як природний приріст населення – різниця між народжуваністю та смертністю – впав до 400 осіб, що є найнижчим показником з 1978 року, чиста імміграція зросла до 622 тисяч осіб, порівняно з 548 500 за попередні 12 місяців.

Водночас з Англії та Уельсу до Шотландії та Північної Ірландії переїхало 13 800 осіб.

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Британське Управління національної статистики заявило, що приріст населення Англії та Уельсу був найбільшим з 1948 року, коли демографічний бум після Другої світової війни та повернення британських військовослужбовців, які служили за кордоном, спричинили зростання населення на 1,5 мільйона осіб.

У середині 2022 року населення всього Сполученого Королівства становило 67,6 мільйона осіб. Дані за 2023 рік ще не доступні.

Чиста міграція до Сполученого Королівства досягла рекордних 764 тисяч осіб у 2022 році та впала на 10% до 685 тисяч осіб у 2023 році, але більш ніж удвічі перевищила рівень 2015 року, безпосередньо перед референдумом щодо Brexit.

Зменшення імміграції називали ключовою метою багатьох британців, які проголосували за вихід з Європейського Союзу.

Раніше новий прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що відмовляється від суперечливого плану консерваторів щодо депортації шукачів притулку до Руанди.

Центральним елементом імміграційної політики консерваторів був план депортації шукачів притулку з Британії до Руанди, який має стримувати мігрантів, однак він так і не набув чинності.

Своєю чергою Лейбористська партія замість депортації до Руанди пропонує створити Командування прикордонної безпеки, яке об'єднає співробітників поліції, внутрішньої розвідки і прокуратури для співпраці з міжнародними організаціями з метою припинення незаконного перетину мігрантами кордону.