Зустріч голів МЗС і Міноборони ЄС перенесуть із Будапешта в Брюссель

Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що наступна неформальна зустріч Ради ЄС із закордонних справ та оборони відбудеться в Брюсселі, а не Будапешті.

Про це він сказав на пресконференції за підсумками засідання міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі в понеділок, 22 липня, повідомляє "Європейська правда".

Боррель визнав, що обговорення місця проведення наступної неформальної Ради ЄС тривало годинами, і хоча він намагався знайти спільне рішення для всіх країн-членів, "це не було можливо".

"Дехто бажав поїхати в Будапешт, business as usual. Інші не хотіли їхати. Треті сказали, що нехай вирішує високий представник (тобто Боррель. – Ред.)", – констатував він.

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Топдипломат ЄС сказав, що в рішенні він керувався позицією "25 держав-членів", а також словами представника однієї країни Євросоюзу, яка була присутня на засіданні Ради безпеки ООН під головуванням Лаврова й назвала ЄС "стороною війни" (ідеться про Петера Сійярто. – Ред.).

"Я зрозумів, що ми маємо послати сигнал, навіть якщо це символічний сигнал, що опозиція зовнішній політиці ЄС та відкидання політики ЄС як "сторони війни", повинна мати наслідки… Я вирішив, що буде більш доречним скликати наступну неформальну Рада ЄС із закордонних справ та безпеки в Брюсселі, коли ми повернемось із канікул", – підсумував Боррель.

ЗМІ писали, що Польща пропонувала провести засідання у Львові, але Угорщина заблокувала цю пропозицію.

Також на засіданні в понеділок переважна більшість міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу розкритикувала неузгоджені "мирні місії" угорського керівництва.