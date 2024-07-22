Встречу глав МИД и Минобороны ЕС перенесут из Будапешта в Брюссель

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что следующая неформальная встреча Совета ЕС по иностранным делам и обороне состоится в Брюсселе, а не Будапеште.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе в понедельник, 22 июля, сообщает "Европейская правда".

Боррель признал, что обсуждение места проведения следующего неформального Совета ЕС продолжалось часами, и хотя он пытался найти общее решение для всех стран-членов, "это не было возможно".

"Некоторые желали поехать в Будапешт, business as usual. Другие не хотели ехать. Третьи сказали, что пусть решает высокий представитель (то есть Боррель. – Ред.)", – констатировал он.

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Топ-дипломат ЕС сказал, что в решении он руководствовался позицией "25 государств-членов", а также словами представителя одной страны Евросоюза, которая присутствовала на заседании Совета безопасности ООН под председательством Лаврова и назвала ЕС "стороной войны" (речь идет о Петере Сийярто. – Ред.).

"Я понял, что мы должны послать сигнал, даже если это символический сигнал, что оппозиция внешней политике ЕС и отвержение политики ЕС как "стороны войны", должна иметь последствия... Я решил, что будет более уместным созвать следующий неформальный Совет ЕС по иностранным делам и безопасности в Брюсселе, когда мы вернемся с каникул", – подытожил Боррель.

СМИ писали, что Польша предлагала провести заседание во Львове, но Венгрия заблокировала это предложение.

Также на заседании в понедельник подавляющее большинство министров иностранных дел стран Европейского Союза раскритиковало несогласованные "мирные миссии" венгерского руководства.