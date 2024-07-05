У Болгарії розглядають можливість виділити Україні 80 млн євро

Болгарія розглядає можливість надати Україні 80 млн євро на саміті НАТО у разі, якщо на це погодиться парламент.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє БНР.

За словами тимчасового прем’єра Болгарії Димитара Главчева, "ця або будь-яка інша" сума стане фактом після голосування в парламенті.

"Наша головна мета – захистити наші національні інтереси як союзника по НАТО", – зазначив Главчев, не уточнивши, на що саме виділять цю суму.

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Водночас лідер ГЄРБ-СДС ("Громадяни за європейський розвиток Болгарії" та Союз демократичних сил) Бойко Борисов заявив, що Софія не даватиме Києву гроші готівкою.

Своєю чергою, співголова партії "Рух за права і свободи" (ДПС) Делян Пеєвські пояснив, що в заявах Главчева й Борисова немає протиріччя.

"Ці гроші не будуть передані нашою країною безпосередньо Україні, а будуть вирахувані із сум, які Болгарія отримує за озброєння, надане Києву", – розповів він.

Днями уряд меншості партії ГЄРБ не зміг зібрати достатньої підтримки в болгарському парламенті, що наблизило країну до сьомих загальних виборів всього за три роки і посилило напруженість серед депутатів.

За останні кілька років Болгарія пережила шість парламентських виборів, які припали на квітень 2021 року, липень 2021 року, листопад 2021 року, жовтень 2022 року, квітень 2023 року та червень 2024 року.

Партія Борисова перемогла на останніх виборів, однак не забезпечивши собі більшість.

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