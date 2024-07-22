Праві у парламенті Франції готові до співпраці з депутатами Макрона

Голова групи "Республіканські праві" у Національній асамблеї Франції Лоран Вокьє заявив про готовність співпрацювати з пропрезидентським блоком, що потенційно може дозволити Емманюелю Макрону вберегти контроль над урядом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

За словами Вокьє, у Національній асамблеї потрібно укласти "законодавчий пакт", аби уникнути нинішньої ситуації "підвішеного парламенту", коли жодна з партій не має більшості й не може сформувати уряд.

"Цей законодавчий пакт є ілюстрацією нашого бажання не блокувати країну, а пропонувати рішення", – сказав політик.

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Серед умов, які висунув лідер "Республіканських правих", – відмова від підвищення податків або заходів, що послаблюють пільги для пенсіонерів, водночас група готова підтримати пропозиції щодо посилення безпеки та державних послуг.

Крім того, Вокьє підкреслив, що не йдеться створення правлячої коаліції, а "Республіканські праві" "незалежні і будуть залишатись такими".

За результатами дострокових виборів до нижньої палати парламенту Франції лівий альянс "Новий народний фронт" посів перше місце, випередивши центристів Макрона і ультраправе "Національне об'єднання" Марін Ле Пен. Жодна з груп не отримала більшості, що гальмує формування коаліційного уряду.

Водночас позиції французького президента у Нацасамблеї дещо зміцнились після того, як завдяки голосам правих було переобрано спікерку Яель Брон-Піве від його блоку.

Більше про останні події у французькій політиці – у статті Реванш Макрона: як президент Франції може отримати лояльний уряд та більшість без ультралівих.