Правые в парламенте Франции готовы к сотрудничеству с депутатами Макрона

Председатель группы "Республиканские правые" в Национальной ассамблее Франции Лоран Вокье заявил о готовности сотрудничать с пропрезидентским блоком, что потенциально может позволить Эмманюэлю Макрону уберечь контроль над правительством.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

По словам Вокье, в Национальной ассамблее нужно заключить "законодательный пакт", чтобы избежать нынешней ситуации "подвешенного парламента", когда ни одна из партий не имеет большинства и не может сформировать правительство.

"Этот законодательный пакт является иллюстрацией нашего желания не блокировать страну, а предлагать решения", – сказал политик.

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Среди условий, которые выдвинул лидер "Республиканских правых", – отказ от повышения налогов или мер, ослабляющих льготы для пенсионеров, в то же время группа готова поддержать предложения по усилению безопасности и государственных услуг.

Кроме того, Вокье подчеркнул, что речь не идет о создании правящей коалиции, а "Республиканские правые" "независимы и будут оставаться таковыми".

По результатам досрочных выборов в нижнюю палату парламента Франции левый альянс "Новый народный фронт" занял первое место, опередив центристов Макрона и ультраправое "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Ни одна из групп не получила большинства, что тормозит формирование коалиционного правительства.

В то же время позиции французского президента в Нацассамблее несколько укрепились после того, как благодаря голосам правых был переизбран спикер Яэль Брон-Пиве от его блока.

Больше о последних событиях во французской политике – в статье Реванш Макрона: как президент Франции может получить лояльное правительство и большинство без ультралевых.