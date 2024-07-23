У Литві створять Об'єднані сили спецпризначення для реагування на загрози нацбезпеці
Міністерство внутрішніх справ Литви створює Об'єднані сили спеціального призначення, до складу яких увійдуть спеціалізовані підрозділи правоохоронних органів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.
Створення цього підрозділу здійснюється з метою посилення готовності до протидії нетрадиційним, гібридним та іншим загрозам національній безпеці.
Об'єднаний спецпідрозділ складатиметься з контрдиверсійної групи оперативного реагування Служби громадської безпеки, підрозділу спеціального призначення Державної прикордонної служби та підрозділу антитерористичних операцій "Арас" Департаменту поліції.
"Мінлива безпекова ситуація в регіоні змушує шукати можливості для спільної взаємодії та синергії між службами, і ми не сумніваємося, що ця Спільна платформа спеціальних сил МВС стане ще одним елементом у зміцненні нашої готовності та стійкості", – зазначила міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте.
Завдання, функції та оперативні можливості Об'єднаних сил спеціального призначення будуть представлені в середу.
Раніше стало відомо, що Литва планує провести загальнонаціональні навчання з евакуації населення з метою підвищення готовності країни до надзвичайних ситуацій.
Крім того, збройні сили Литви розпочали перший курс підготовки інструкторів з використання FPV-дронів.