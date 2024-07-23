Єврокомісія починає діалог з Вірменією щодо безвізового режиму

Єврокомісія розпочинає діалог з Вірменією щодо лібералізації візового режиму у продовження рішення очільників МЗС країн Євросоюзу на зустрічі у понеділок.

Як пише "Європейська правда", про це 23 липня повідомила пресслужба Єврокомісії.

Європейська комісія повідомила, що розпочала практичну реалізацію рішення міністрів закордонних справ країн ЄС.

"У продовження рішення Ради із закордонних справ, Єврокомісія запускає з Вірменією діалог щодо лібералізації візового режиму. Цей процес допоможе Вірменії досягти довгострокової мети – безвізового режиму з ЄС", – йдеться у комюніке.

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"Цей діалог призведе до реформ у важливих сферах, зокрема щодо надійності документів для подорожей, управління кордонами, міграції та притулку, громадського порядку, міжнародних відносин, а також у питаннях, пов’язаних з фундаментальними правами… Єврокомісія буде ретельно відстежувати прогрес у цих питаннях у тісній співпраці з Європарламентом і Радою ЄС", – додали у заяві.

З 2014 року між ЄС та Вірменією діє угода про спрощення візового режиму.

Також 22 липня Рада ЄС схвалила першу в історії військову підтримку для Вірменії.

Нагадаємо, у квітні Європарламент ухвалив резолюцію, що пропонує розглянути можливість надання Вірменії кандидатського статусу на вступ у ЄС.

Після того вірменський прем'єр Нікол Пашинян заявив, що ця резолюція має стати предметом обговорення у Вірменії.

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