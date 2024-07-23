Спецслужби Латвії провели обшуки у ексєвродепутатки, підозрюваної в співпраці з ФСБ

Служба державної безпеки (СДБ) Латвії напередодні провела слідчі дії на об'єктах, пов'язаних із колишньою депутаткою Європарламенту Татьяною Жданок, яку підозрюють у співпраці з ФСБ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LSM.

Як зазначили у спецслужбі, процесуальні дії проведено на двох об'єктах, і під час них вилучено носії даних, записи та документи. Наразі служба розпочала аналіз вилучених матеріалів.

Кримінально-процесуальні дії щодо Жданок проведені в межах кримінального процесу, розпочатого в лютому цього року за підозрою у співпраці з російськими спецслужбами.

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Як зазначено, слідчі дії, найімовірніше, проведені у зв'язку з тим, що Жданок уже не є депутаткою Європарламенту і позбулася депутатської недоторканності.

Зв'язатися зі Жданок не вдалося, оскільки її телефон вимкнений. За неофіційною інформацією, наразі вона не перебуває в Латвії.

Раніше СДБ повідомила, що аналізує інформацію про можливу співпрацю Жданок із російськими спецслужбами в період із 2005 до 2013 року.

Наприкінці січня з'явилось спільне розслідування Re:Baltica, The Insider, Delfi.ee і Expressen, згідно з яким ФСБ РФ завербувала Жданок, яка представляє партію "Русский союз Латвии". Розслідувачі стверджують, що Жданок працювала з кураторами з П'ятої служби ФСБ щонайменше з 2004 року і просила в них гроші на проведення заходів.

Після цього інші латвійські законодавці попередили, що є й інші депутати Європарламенту, які свідомо служать російським інтересам.

У березні Служба державної безпеки Латвії порушила кримінальну справу проти Жданок, яку підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами.