Спецслужбы Латвии провели обыски у экс-евродепутата, подозреваемой в сотрудничестве с ФСБ

Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии накануне провела следственные действия на объектах, связанных с бывшим депутатом Европарламента Татьяной Жданок, которую подозревают в сотрудничестве с ФСБ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LSM.

Как отметили в спецслужбе, процессуальные действия проведены на двух объектах, и во время них изъяты носители данных, записи и документы. Сейчас служба начала анализ изъятых материалов.

Уголовно-процессуальные действия в отношении Жданок проведены в рамках уголовного процесса, начатого в феврале этого года по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

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Как указано, следственные действия, скорее всего, проведены в связи с тем, что Жданок уже не является депутатом Европарламента и лишилась депутатской неприкосновенности.

Связаться со Жданок не удалось, поскольку ее телефон отключен. По неофициальной информации, в настоящее время она не находится в Латвии.

Ранее СГБ сообщила, что анализирует информацию о возможном сотрудничестве Жданок с российскими спецслужбами в период с 2005 по 2013 год.

В конце января появилось совместное расследование Re:Baltica, The Insider, Delfi.ee и Expressen, согласно которому ФСБ РФ завербовала евродепутата из Латвии Татьяну Жданок, которая представляет партию "Русский союз Латвии". Расследователи утверждают, что Жданок работала с кураторами из Пятой службы ФСБ по меньшей мере с 2004 года и просила у них деньги на проведение мероприятий.

После этого другие латвийские законодатели предупредили, что есть и другие депутаты Европарламента, которые сознательно служат российским интересам.

В марте Служба государственной безопасности Латвии возбудила уголовное дело против Жданок, которую подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами.