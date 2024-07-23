Харрис собрала уже $100 миллионов на предвыборную кампанию

Вице-президент США Камала Харрис, которая объявила о намерениях бороться за пост президента, уже собрала $100 миллионов на предвыборную кампанию.

Об этом сообщил телеканал ABC News, пишет "Европейская правда".

Наибольшая сумма была собрана в период с воскресенья, когда президент Джо Байден объявил, что снимает свою кандидатуру, до вечера понедельника.

Деньги были собраны Национальным комитетом Демократической партии и его совместными фондами по сбору средств, сообщили в кампании.

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Кроме того, около 58 тысяч человек зарегистрировались в качестве волонтеров кампании вице-президента, что более чем в 100 раз превышает среднедневной показатель регистрации.

По данным телеканала, Харрис во вторник проведет свой первый предвыборный митинг в Милуоки, штат Висконсин.

Напомним, в воскресенье Джо Байден объявил, что решил не баллотироваться на президентских выборах 2024 года, и поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис.

До конца суток в понедельник Харрис заручилась достаточной поддержкой делегатов, чтобы претендовать на официальную номинацию.

Топ-представители Демократической партии США, которых СМИ называли потенциальными кандидатами в президенты после снятия Джо Байдена с выборов, публично поддержали выдвижение вице-президента Камалы Харрис.

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