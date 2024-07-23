Німецькі роботодавці проти податкових пільг для іноземних кваліфікованих працівників

Голова німецького об'єднання роботодавців Райнер Дульгер заявив, що не підтримує пропозицію німецького уряду щодо податкових пільг для іноземних кваліфікованих працівників.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю DPA.

Пропозиція надати податкові пільги іноземним кваліфікованим працівникам, які переїжджають до Німеччини, є частиною ініціативи коаліційного уряду, спрямованої на прискорення економічного зростання в країні та подолання хронічної нестачі кваліфікованих працівників шляхом залучення іммігрантів.

"Пропозиція суперечить принципу податкової справедливості та посилає неправильний внутрішньополітичний сигнал", – вважає Дульгер.

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За його словами, це також може спричинити заворушення на багатьох робочих місцях.

Натомість він припустив, що ширші податкові пільги для всіх працівників можуть зробити Німеччину більш привабливою для іноземних кваліфікованих працівників.

У документі, в якому викладено цю пропозицію, пропонують дозволити "новоприбулим кваліфікованим працівникам" звільняти від податків "30%, 20% і 10% їхньої брутто-зарплати протягом перших трьох років".

Для звільнення від податків буде визначено нижню та верхню межу заробітної плати.

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер зазначив, що уряд помітив, що пропозиція була сприйнята роботодавцями з обережністю.

"Саме тому ми спочатку будемо шукати діалогу. Ми не будемо запроваджувати нічого, що не буде активно використовуватися роботодавцями", – сказав він.

У Німеччині з 1 червня набула чинності схема Chancenkarte ("Карта можливостей"), яка дозволяє кваліфікованим працівникам з країн, що не входять до Європейського Союзу, приїжджати в пошуках роботи.

Нова візова схема є частиною пакета законів, спрямованих на подолання нестачі кваліфікованої робочої сили в Німеччині.

Раніше повідомляли, що гостра нестача кваліфікованих кадрів загрожує стабільності життєво важливих галузей промисловості в Німеччині.