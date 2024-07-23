Немецкие работодатели против налоговых льгот для иностранных квалифицированных работников

Глава немецкого объединения работодателей Райнер Дульгер заявил, что не поддерживает предложение немецкого правительства о налоговых льготах для иностранных квалифицированных работников.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью DPA.

Предложение предоставить налоговые льготы иностранным квалифицированным работникам, которые переезжают в Германию, является частью инициативы коалиционного правительства, направленной на ускорение экономического роста в стране и преодоление хронической нехватки квалифицированных работников путем привлечения иммигрантов.

"Предложение противоречит принципу налоговой справедливости и посылает неправильный внутриполитический сигнал", – считает Дульгер.

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По его словам, это также может вызвать беспорядки на многих рабочих местах.

Зато он предположил, что более широкие налоговые льготы для всех работников могут сделать Германию более привлекательной для иностранных квалифицированных работников.

В документе, в котором изложено это предложение, предлагают разрешить "новоприбывшим квалифицированным работникам" освобождать от налогов "30%, 20% и 10% их брутто-зарплаты в течение первых трех лет".

Для освобождения от налогов будет определен нижний и верхний предел заработной платы.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер отметил, что правительство заметило, что предложение было воспринято работодателями с осторожностью.

"Именно поэтому мы сначала будем искать диалога. Мы не будем вводить ничего, что не будет активно использоваться работодателями", – сказал он.

В Германии с 1 июня вступила в силу схема Chancenkarte ("Карта возможностей"), которая позволяет квалифицированным работникам из стран, не входящих в Европейский Союз, приезжать в поисках работы.

Новая визовая схема является частью пакета законов, направленных на преодоление нехватки квалифицированной рабочей силы в Германии.

Ранее сообщалось, что острая нехватка квалифицированных кадров угрожает стабильности жизненно важных отраслей промышленности в Германии.