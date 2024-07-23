В Италии 6 чиновникам предъявили обвинения после гибели мигрантов на лодке

Шестерым чиновникам в Италии предъявили обвинения через 18 месяцев после того, как в Средиземном море затонула лодка с беженцами, в результате чего, как считают, погибло более 100 человек.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует DPA.

Согласно заявлению судебных органов, сотрудники береговой охраны и финансовой полиции должны предстать перед судом за неоказание помощи.

Четверо из обвиняемых должностных лиц относятся к итальянской финансовой полиции, еще двое – к береговой охране.

Реклама:

Гражданина Турции, перевозившего нелегалов, уже приговорили к 20 годам заключения за эту трагедию. Еще трое подозреваемых в незаконной перевозке мигрантов, также предстанут перед судом.

Лодка отправилась из Турции в феврале прошлого года, перевозя более 150 человек, чтобы доставить нелегалов через Средиземное море на юг Италии.

По свидетельствам выживших, перегруженное судно перевернулось во время резкого маневра, когда берег был уже в пределах видимости. По меньшей мере 94 человека погибли, среди них много детей. Среди пассажиров до сих пор есть лица, которые считаются пропавшими без вести.

Прокуратура возлагает основную вину на финансовую полицию, утверждая, что она прекратила поиски затонувшего судна после первых сообщений, даже не уведомив об этом береговую охрану.

Также она утверждает, что береговая охрана сфальсифицировала бортовой журнал.

В июне итальянская береговая охрана нашла 34 тела жертв кораблекрушения, произошедшего в Ионическом море у южного побережья Италии.

Выжившие сообщили, что моторная лодка загорелась и перевернулась у итальянского побережья, примерно через восемь дней после отплытия из Турции с примерно 75 людьми из Ирана, Сирии и Ирака на борту. Одиннадцати из выживших оказывали помощь на берегу.