Голова МЗС Німеччини про Камалу Гарріс: Сильні жінки – це не так уже й погано

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок привітала рішення Камали Гарріс змагатись за посаду президента США, підкресливши, що перебування жінок на впливових посадах не є чимось поганим.

Її заяву наводить агентство AFP, повідомляє "Європейська правда".

За словами Бербок, "у світі, де, певно, в повітрі час від часу витає забагато тестостерону, сильні жінки за певних обставин є не чимось поганим, а, навпаки, хорошим".

"А що є гарним у наших демократіях, на відміну від інших форм правління, – то це те, що рішення про те, кого номінують партії і хто стає наступним главою держави чи уряду, перебуває в руках громадян", – додала вона.

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Голова німецького МЗС як приклад нагадала минулорічні вибори в Польщі, а також нещодавні дострокові парламентські вибори у Франції, які, на її думку, засвідчують: "співпраця між демократіями в такі часи є необхідною".

Нагадаємо, у неділю Джо Байден оголосив, що вирішив не балотуватися на президентських виборах 2024 року, та підтримав кандидатуру своєї віцепрезидентки Камали Гарріс. Вона вже заручилася достатньою підтримкою делегатів, щоб претендувати на офіційну номінацію.

Зазначимо, що в разі висунення Демократичною партією Камала Гарріс стане першою небілою жінкою-кандидаткою у президенти США. Крім того, Гарріс свого часу стала першою жінкою на посаді віцепрезидента США.

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