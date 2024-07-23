Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок приветствовала решение Камалы Харрис бороться за пост президента США, подчеркнув, что пребывание женщин на влиятельных должностях не является чем-то плохим.

Ее заявление приводит агентство AFP, сообщает "Европейская правда".

По словам Бербок, "в мире, где, вероятно, в воздухе время от времени витает много тестостерона, сильные женщины при определенных обстоятельствах являются не чем-то плохим, а, наоборот, хорошим".

"А что хорошо в наших демократиях, в отличие от других форм правления, – это то, что решение о том, кого номинируют партии и кто становится следующим главой государства или правительства, находится в руках граждан", – добавила она.

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Глава немецкого МИД в качестве примера напомнила прошлогодние выборы в Польше, а также недавние досрочные парламентские выборы во Франции, которые, по ее мнению, свидетельствуют: "сотрудничество между демократиями в такие времена является необходимым".

Напомним, в воскресенье Джо Байден объявил, что решил не баллотироваться на президентских выборах 2024 года, и поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Она уже заручилась достаточной поддержкой делегатов, чтобы претендовать на официальную номинацию.

Отметим, что в случае выдвижения Демократической партией Камала Харрис станет первой небелой женщиной-кандидатом в президенты США. Кроме того, Харрис в свое время стала первой женщиной на посту вице-президента США.

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